Пожарные спасли четырех человек из жилого дома в Москве, где произошел пожар

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пожарные спасли четырех человек, в том числе ребенка, из жилого дома в Москве, где произошел пожар. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

По данным главка, возгорание личных вещей и мебели произошло в квартире на 2-м этаже в жилом доме по адресу: улица Алтайская, 33/7. Площадь пожара составила 20 кв. м. В 18:54 мск возгорание было ликвидировано.

"В ходе работ по ликвидации пожара пожарные спасли из соседних квартир четырех человек, среди них один ребенок. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что спасенному ребенку четыре года.