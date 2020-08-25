Адвокат заявил, что раненный в Висконсине афроамериканец не был вооружен

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Афроамериканец Джейкоб Блейк, который был ранен в городе Кеноше (штат Висконсин) при задержании, согласно показаниям свидетелей, не был вооружен. Об этом заявил во вторник в эфире ABC его адвокат Бенджамин Крамп.

Он уточнил, что страж порядка семь раз выстрелил Блейку в спину, когда тот пытался сесть в автомобиль. "Мы сейчас пытаемся подтвердить, что он попал четыре раза", - сказал адвокат. Он отметил, что Блейку, который находится в больнице, предстоит ряд хирургических операций. В Twitter Крамп подтвердил, что его клиент "парализован ниже пояса". Адвокат также выразил надежду на то, что Блейк сможет восстановиться.

Как отметил Крамп, несколько свидетелей сообщили, что сотрудники полиции вели себя агрессивно. Адвокат заверил, что Блейк был безоружен и "не представлял угрозы" для стражей порядка. Как добавил Крамп, согласно сведениям, которые предоставили очевидцы, "нет каких-либо свидетельств, что он был вооружен". СМИ ранее отмечали, что у Блейка мог иметься при себе нож.

Афроамериканец был ранен в Кеноше 23 августа. Перед этим он, предположительно, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские, участвовавшие в задержании, отправлены в административный отпуск. Адвокат полагает, что стража порядка, который стрелял в Блейка, следует немедленно задержать.

Крамп также представляет интересы семьи афроамериканца Джорджа Флойда. Стражи порядка в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.