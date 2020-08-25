СМИ: в Висконсине в результате беспорядков на расовой почве произошли 34 пожара

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. По крайней мере 34 пожара произошли в городе Кеноше (штат Висконсин) во время продолжавшихся в течение двух ночей беспорядков на расовой почве. Об этом сообщила во вторник газета Kenosha News со ссылкой на начальника городской пожарной охраны Чарльза Лейпцига. По его словам, в ходе беспорядков возникли 34 очага возгораний, уничтожены или сильно повреждены 30 торговых точек и несколько жилых домов. Полностью уничтожено огнем здание, где размещались сотрудники департамента штата Висконсин по делам исправительных учреждений.

Представитель местной полиции Джереми Девитт сообщил, что несколько человек арестованы в ходе беспорядков по обвинению в грабежах и один - в связи с хранением оружия. Ранее газета сообщила, что были задержаны двое неизвестных, пытавшихся во вторник утром поджечь городскую библиотеку.

Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше, после того как в воскресенье полицейские несколько выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, был введен комендантский час, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.