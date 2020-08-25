Участники погромов в Париже после матча ПСЖ - "Бавария" получили до 10 месяцев тюрьмы

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Парижский суд приговорил участников погромов, произошедших в центре французской столицы после поражения столичного клуба "Пари-Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, к реальным тюремным срокам до 10 месяцев. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse.

Фигурантам первого процесса по данному делу были предъявлены обвинения в "применении насилия в отношении представителя власти", "краже при отягчающих обстоятельствах" и "сокрытии имущества, украденного при отягчающих обстоятельствах". Всего перед судом в рамках так называемой ускоренной процедуры предстали 15 из 152 человек, которых поместили под стражу после воскресных погромов. Решение по другим 15 погромщикам будет обнародовано в среду.

Самый большой срок - 10 месяцев тюрьмы с немедленным лишением свободы - получил человек, признанный виновным в попытке ограбления и проникновении в аптеку. На восемь месяцев в места лишения свободы отправили француза, попавшего булыжником в сотрудника полиции. Мотоциклист, сбивший полицейского во время разгона толпы, проведет четыре месяца под домашним арестом. Остальные участники процесса, обвиняемые в краже вещей из магазинов и забрасывании камнями и пиротехникой стражей порядка, получили сроки от 2 до 5 месяцев тюрьмы условно, штрафы в €300 или же были приговорены к общественным работам.

С двух человек обвинения были сняты. Один из них, подозреваемый в краже ремня из модного бутика, убедил суд, что просто нашел его на улице и решил подурачиться, завязав на голове.

Беспорядки после поражения

В финальной игре Лиги чемпионов, состоявшейся в воскресенье 23 августа, мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Встреча проходила в столице Португалии Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш", автором единственного гола стал француз Кингсли Коман.

Еще до завершения игры столкновения болельщиков с полицией начались у парижского стадиона "Парк де Пренс", где велась трансляция матча. После его завершения фанатам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером было перекрыто движение.

Отдельные болельщики проигравшей команды решили прорвать оцепление в районе площади генерала Шарля де Голля, в результате чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, а позже приступить к разгону агрессивно настроенных лиц. Поскольку Елисейские поля находились после этого под контролем полиции и жандармерии, погромщики переместили свои действия в соседние с ними улицы. Там ими были сожжены несколько автомашин и мотоциклов, что едва не вызвало пожары в соседних домах. Были разграблены более двух десятков магазинов, кафе и пиццерий.