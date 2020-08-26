Добровинский назвал отвод адвоката Ефремова и его возвращение попыткой затянуть дело

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отвод адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева от участия в деле о ДТП и последующее его возвращение является спланированной акцией и направлено на затягивание процесса. Об этом представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил в интервью телеканалу " Москва-24 ".

"В день отвода господин Пашаев зачитывал целый ряд ходатайств, которые очевидно были направлены на затягивание процесса. Затем была попытка отвести судью за то, что она не соглашалась с его ходатайствами, что было очевидно направлено опять же на задержку времени. Затем Пашаев попросил суд о перерыве на пять минут, и только после перерыва Ефремов заявляет об отказе от адвоката. Все шито белыми нитками", - сказал Добровинский.

На заседании Пресненского суда 21 августа Ефремов отказался от услуг Пашаева, а уже в понедельник, 24 августа, адвокат заявил, что вновь защищает интересы артиста.

По словам Добровинского, возвращение Пашаева произошло после того, как "представители потерпевших получили через суд очень важную информацию по делу". "Я думаю, противная сторона также знает эту информацию. Я думаю, возврат Пашаева стал реакцией на эту информацию", - заявил Добровинский, не уточнив о какой информацией идет речь.