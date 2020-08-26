Береговая охрана Греции спасла в море 92 мигранта

АФИНЫ, 26 августа. /ТАСС/. Береговая охрана Греции спасла 92 мигранта в ходе масштабной поисково-спасательной операции к западу от острова Халки в Эгейском море. Об этом сообщило в среду Министерство морского флота и островной политики Греции.

По его данным, Единый поисково-спасательный координационный центр Береговой охраны и портовых служб получил во вторник днем информацию о большой лодке с иностранцами, которая оказалась в трудном положении в море в 21 морской миле к западу от Халки, находящемся недалеко от побережья Турции. Единый центр немедленно отправил для поисков людей четыре патрульных катера, спасательное судно, корабль военно-морских сил (ВМС) и пять грузовых судов, находившихся в этом районе. Также на поиски вылетели вертолет ВВС и вертолет ВМС.

Как отмечает министерство, на данный момент спасены 92 иностранца. Их национальности пока неизвестны. Нет также оценки того, сколько всего людей находилось в лодке, с которой подали сигнал бедствия. Поисково-спасательная операция продолжается в морской акватории, где дуют умеренные ветры силой в 4-5 баллов по 12-бальной шкале Бофорта.

Министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис с начала операции прибыл в Объединенный поисково-спасательный координационный центр и распорядился задействовать в поисках мигрантов все имеющиеся в районе средства.