Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован, ему предстоит операция из-за травмы руки. Об этом во вторник вечером сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек.

"Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, - отметил он. - Господину президенту будет проведена операция. Угрозы для его жизни нет. Господин президент находится в контакте с семьей и сотрудниками [администрации главы государства]".

Других подробностей представитель Земана не привел.