Адвокат потерпевших рассказал о восьми поданных против Пашаева заявлениях о преступлениях

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлении, однако это никак не связано с делом заслуженного артиста РФ. Об этом заявил представитель потерпевших Александр Добровинский в интервью телеканалу "Москва-24" .

"Насколько я знаю, в отношении Пашаева написано порядка восьми заявлений о якобы совершенных им преступлениях. Это связано с делами его клиентов, которые он вел ранее, - полгода или год назад, может раньше. При этом это никакого отношения не имеет к делу Михаила Ефремова", - сказал Добровинский.

Об одном из подобных заявлений телеканалу "Москва-24" рассказал сам Пашаев. Сегодня в ОМВД Арбат вызвали фигуранта дела трехлетней давности о мошенничестве. Он утверждает что передавал мне 1,5 миллиона рублей на территории района Арбат и что в этом есть признаки мошенничества", - сказал Пашаев. По его словам полиция в ОМВД Арбат расследует дело по заявлению некоего Анзора Псунокова, чья жена была привлечена к уголовной ответственности по статье УК РФ "Мошенничество" по заявлению Эльмана Пашаева. "Сейчас он пытается мне отомстить, инициировав уголовное дело в отношении меня. Я требую очной ставки с Псуноковым и проверки его на полигарфе. Я также готов эту проверку пройти", - подчеркнул Пашаев.

Днем ранее сообщалось, что Пашаев написал письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, где сказано, что адвокату постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова, а если он не откажется от защиты актера, то в его отношении "заведут уголовное дело".