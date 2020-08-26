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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат потерпевших рассказал о восьми поданных против Пашаева заявлениях о преступлениях

Однако это никак не связано с делом Михаила Ефремова, отметил Александр Добровинский
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Антон Новодережкин/ТАСС
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлении, однако это никак не связано с делом заслуженного артиста РФ. Об этом заявил представитель потерпевших Александр Добровинский в интервью телеканалу "Москва-24".

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"Насколько я знаю, в отношении Пашаева написано порядка восьми заявлений о якобы совершенных им преступлениях. Это связано с делами его клиентов, которые он вел ранее, - полгода или год назад, может раньше. При этом это никакого отношения не имеет к делу Михаила Ефремова", - сказал Добровинский.

Об одном из подобных заявлений телеканалу "Москва-24" рассказал сам Пашаев. Сегодня в ОМВД Арбат вызвали фигуранта дела трехлетней давности о мошенничестве. Он утверждает что передавал мне 1,5 миллиона рублей на территории района Арбат и что в этом есть признаки мошенничества", - сказал Пашаев. По его словам полиция в ОМВД Арбат расследует дело по заявлению некоего Анзора Псунокова, чья жена была привлечена к уголовной ответственности по статье УК РФ "Мошенничество" по заявлению Эльмана Пашаева. "Сейчас он пытается мне отомстить, инициировав уголовное дело в отношении меня. Я требую очной ставки с Псуноковым и проверки его на полигарфе. Я также готов эту проверку пройти", - подчеркнул Пашаев.

Днем ранее сообщалось, что Пашаев написал письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, где сказано, что адвокату постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова, а если он не откажется от защиты актера, то в его отношении "заведут уголовное дело".

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