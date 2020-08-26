В США задержали россиянина Егора Крючкова

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте Министерства юстиции США.

Согласно распространенным данным, 27-летний гражданин РФ вместе с предполагаемыми сообщниками пытался в период с 15 июля по 22 августа текущего года подкупить сотрудника неназванной американской компании. С его помощью он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, которое предположительно позволило бы ему и его сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ. По утверждению американских властей, россиянин якобы планировал скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.

ТАСС пока не располагает комментарием посольства РФ в Вашингтоне.