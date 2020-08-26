В Приморье осудили браконьеров за незаконную добычу гребешка на 1,4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Фокнский городской суд в Приморском крае приговорил к условным срокам трех браконьеров за незаконную добычу гребешка на 1,4 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Суд установил, что 16 декабря 2018 года жители города выехали на акваторию залива Стрелок Японского моря и, не имея соответствующего разрешения, незаконно добыли свыше 4 тысяч особей гребешка, чем причинили водным биологическим ресурсам Российской Федерации особо крупный ущерб в размере 1,4 млн рублей. Суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 мес. до 2 лет 8 мес. условно с испытательным сроком от 2 лет 2 мес. до 2 лет 6 мес.", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба и использованием самоходного транспортного плавающего средства").

Прокуратурой заявлен гражданский иск на сумму более 1,3 млн рублей. Вину подсудимые признали частично, ущерб возместили также частично.