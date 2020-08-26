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СМИ: в Колумбии обнаружили тела трех человек

Неизвестные расстреляли троих молодых людей в лесу

БОГОТА, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере три человека стали жертвами нападения неизвестных, которое произошло на востоке Колумбии. Об этом во вторник сообщила радиостанция La FM.

Инцидент произошел в муниципалитете Абрего (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Неизвестные захватили троих молодых людей, отвели в лес и расстреляли. Позже крестьяне обнаружили тела.

Власти начали расследование происшествия. Как отмечает радиостанция, в указанном районе активно действуют незаконные повстанческие и преступные группировки.

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