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Иномарка врезалась в участников аварии в Приморье

Пострадали восемь человек

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в результате двойного ДТП на трассе на юге Приморья, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

Авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на среду на участке дороги Раздольное - Хасан. Когда на место ДТП прибыли сотрудники полиции, водитель другой иномарки "совершил наезд на участников ДТП, столкнулся с двумя автомобилями", после чего скрылся.

"В результате автоаварии травмированы восемь человек, в том числе двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Личность водителя автомобиля, совершившего наезд, установлена, ведутся его поиски.

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