Три человека погибли и пятеро пострадали в аварии автобуса и "КамАЗа" в Калмыкии

ТАСС, 26 августа. Столкновение пассажирского автобуса и "КамАЗа" произошло на трассе в Республике Калмыкия в ночь на среду. Три человека погибли, еще пять получили травмы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В Черноземельском районе на автодороге Яшкуль - Комсомольский - Артезиан <…> произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса, направляющегося по маршруту Махачкала - Москва (в автобусе находились 45 человек). В результате ДТП погибли три человека, пять человек травмированы", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 02:25 мск. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах республики, движение на месте ДТП не перекрывалось.