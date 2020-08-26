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Три человека погибли и пятеро пострадали в аварии автобуса и "КамАЗа" в Калмыкии

Всего в автобусе находились 45 человек

ТАСС, 26 августа. Столкновение пассажирского автобуса и "КамАЗа" произошло на трассе в Республике Калмыкия в ночь на среду. Три человека погибли, еще пять получили травмы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В Черноземельском районе на автодороге Яшкуль - Комсомольский - Артезиан <…> произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса, направляющегося по маршруту Махачкала - Москва (в автобусе находились 45 человек). В результате ДТП погибли три человека, пять человек травмированы", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 02:25 мск. Пострадавших доставили в больницу. 

Как сообщили ТАСС в экстренных службах республики, движение на месте ДТП не перекрывалось.

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РоссияКалмыкия
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