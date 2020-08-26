Ребенок в Забайкалье попал в реанимацию после нападения бездомной собаки

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности местных властей после нападения бездомной собаки на четырехлетнего ребенка в селе Бырка Забайкальского края, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь СУ СК РФ по региону Егор Марков.

"По данным следствия, должностные лица органов местного самоуправления Приаргунского района не приняли должных мер к отлову безнадзорных животных на территории района, в результате чего 24 августа 2020 года в селе Бырка бездомная собака напала на четырехлетнего мальчика", - сказал Марков.

Мальчик со множественными укусами находится в отделении реанимации краевой детской больницы, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.