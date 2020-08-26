На юге Казахстана перевернулся автобус

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Автобус, перевозивший более 30 пассажиров, перевернулся в среду в Туркестанской области на юге Казахстана. Как сообщило сетевое издание otyrar.kz, в результате происшествия пострадали 17 человек.

ДТП произошло в 05:58 (02:58 мск) в Тюлькубасском районе Туркестанской области на трассе республиканского значения Алма-Ата - Ташкент - Термез. По данным портала, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на бок. В салоне в тот момент находились 34 человека, включая семерых детей.

Автомобили скорой помощи доставили в местную больницу 17 человек, шестеро из которых были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.