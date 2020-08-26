В ДТП с автобусом в Калмыкии погибли трое жителей Дагестана

ЭЛИСТА, 26 августа. /ТАСС/. Мужчина и две женщины, погибшие при столкновении автобуса с "КамАЗом" в Черноземельском районе Калмыкии, были жителями республики Дагестан, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

В ночь на среду в Черноземельском районе Калмыкии произошло столкновение пассажирского автобуса сообщением Махачкала - Москва и "КамАЗа". В результате три человека погибли, всего в салоне находились 45 человек.

"Скончались трое пассажиров автобуса, жителей Республики Дагестан - один мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения", - сказал представитель пресс-службы.

Он также уточнил, что по факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, а также работник экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в МЧС уточнили, что четверо пострадавших в получили легкие травмы, еще один - травмы средней степени тяжести.