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В Якутии прокуратура проверяет сообщение о смерти мужчины возле приемного покоя больницы

На видео, распространенном в соцсетях, мужчина, по комментариям за кадром, долго сидел возле районной больницы и скончался, поскольку никто из медработников не оказал ему помощь

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура Алданского района проводит проверку сообщения в социальных сетях о смерти человека возле приемного покоя районной больницы. Специалист дадут правовую оценку действиям медперсонала и должностных лиц. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой Алданского района начата проверка по сообщению о смерти пожилого мужчины возле приемного покоя Алданской центральной районной больницы. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и персонала медицинского учреждения, соблюдению законодательства о медицинской помощи", - говорится в сообщении.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Также организуют процессуальную проверку следственным отделом по Алданскому району следственного управления СК РФ по региону.

На видео, распространенном накануне в соцсетях, сняли мужчину, который, по комментариям за кадром, продолжительное время сидел возле Алданской районной больницы и скончался, поскольку никто из медработников не оказал ему помощь.

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