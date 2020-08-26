В Якутии прокуратура проверяет сообщение о смерти мужчины возле приемного покоя больницы

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура Алданского района проводит проверку сообщения в социальных сетях о смерти человека возле приемного покоя районной больницы. Специалист дадут правовую оценку действиям медперсонала и должностных лиц. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой Алданского района начата проверка по сообщению о смерти пожилого мужчины возле приемного покоя Алданской центральной районной больницы. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и персонала медицинского учреждения, соблюдению законодательства о медицинской помощи", - говорится в сообщении.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Также организуют процессуальную проверку следственным отделом по Алданскому району следственного управления СК РФ по региону.

На видео, распространенном накануне в соцсетях, сняли мужчину, который, по комментариям за кадром, продолжительное время сидел возле Алданской районной больницы и скончался, поскольку никто из медработников не оказал ему помощь.