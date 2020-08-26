В Биробиджане дождевым паводком подтопило свыше 400 дворов

ТАСС, 26 августа. Подъем уровня рек Биробиджана и грунтовых вод привел к подтоплению более чем 400 дворов, сообщается на сайте городской администрации в среду.

Сильные дожди в Биробиджане прошли в середине августа, что привело к подъему уровня воды в реках Бира и Икура, а также грунтовых вод. В городе ввели режим ЧС. По данным за прошлые сутки, подтопило один многоквартирный и четыре частных дома, а также 336 придомовых территорий.

"После дождей, которые прошли на территории города, уровень воды в реках областного центра вырос. В Бире у Биробиджана на 19 см, в Икуре - на 9 см. Подтопленными остаются многоквартирный жилой дом по ул. Пионерская № 65 и частные дома по улицам Кавалерийская № 24, Озерная № 56, Молдавская № 1, Кубанская № 36. Так же дождевым паводком подтопило 410 придворовых территорий", - говорится в сообщении.

В пункте временного размещения находятся 10 взрослых и восемь детей. Для них организовали бесплатное горячее питание. По заявкам горожан в наиболее пострадавшие от паводка микрорайоны подвозят питьевую воду. Специальные комиссии продолжают обследовать подтопленные территории, они смотрят, есть ли вода на огородах и насколько паводок нарушил условия жизни биробиджанцев. На настоящий момент, как отмечается в сообщении, урожай уничтожен на более чем 400 подворьях.

В городе также подтопило улицы Дальняя, Текстильная, Фабричная, Миллера. Движение по ним закрыли, жители могут проехать по другим дорогам. Мэр Биробиджана Александр Головатый, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что на городских улицах работают насосные станции, они перекачивают скапливающуюся воду.

Ситуацию с подтоплениями может осложнить непогода. Синоптики распространили штормовое предупреждение на 28 и 29 августа в связи с приближением тихоокеанского тайфуна "Бави" в Еврейской автономной области. В эти дни в автономии и в других регионах Дальнего Востока ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, ветер с порывами 15-20 м/с. Гидрологи прогнозируют повышение уровня воды в Амуре в ЕАО, местами до отметок близких к опасным.