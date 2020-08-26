В Калмыкии возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

ЭЛИСТА, 26 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Калмыкии, где погибли три человека и пострадали пятеро. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказал собеседник.

ДТП произошло в ночь на среду в Черноземельском районе республики. Столкнулись пассажирский автобус сообщением Махачкала - Москва и "Камаз". В результате три человека погибли, еще пять пострадали, всего в салоне находились 45 человек.

Ранее в МЧС уточнили, что четверо пострадавших получили легкие травмы, еще один - травмы средней степени тяжести.