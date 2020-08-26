Суд под Воронежем вынес приговор не проверившему звонки умиравшего ребенка диспетчеру ЕДДС

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Грибановский районный суд Воронежской области приговорил к двум годам лишения свободы условно диспетчера районной единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), который не проверил звонки находившейся в лесу 15-летней девочки с просьбой о помощи, в результате чего ребенок умер от переохлаждения. Об этом говорится на сайте районного суда.

"Суд счел возможным назначить основное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Суд применил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься профессиональной деятельностью по приему сообщений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях от населения и организаций, доведению данной информации до экстренных оперативных служб и координации действий экстренных оперативных служб на срок 2 года", - говорится в сообщении суда.

12 марта 2019 года в лесу Воронежской области нашли умершую от переохлаждения 15-летнюю девочку, которая двумя днями ранее пропала во время прогулки с подругами. После пропажи девочка несколько раз около полуночи звонила на номер ЕДДС и говорила, что ей плохо. Диспетчер ЕДДС Грибановского района установил примерное местонахождение ребенка и направил туда сотрудников скорой медицинской помощи, которые, прибыв на место, никого не обнаружили и уехали. Спустя два дня после обнаружения погибшего подростка следователи задержали дежурного диспетчера ЕДДС Грибановского района, в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Как установил суд, 15-летняя девочка звонила в ЕДДС по номеру 112 семь раз со своего телефона, в том числе и после того, как ее не нашли медики. "Оперативный дежурный ЕДДС при наличии обязанности анализировать, оценивать и обобщать поступающую информацию вызов отклонил как ложный, экстренные оперативные службы, подлежащие привлечению к реагированию, не определил и не передал им информацию о происшествии", - отмечается в сообщении.