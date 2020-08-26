В Хабаровском крае выявили два новых очага африканской чумы свиней

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Ветеринары выявили два новых очага африканской чумы свиней в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

Ранее в регионе обнаружили несколько очагов вируса АЧС в Нанайском, Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах. Вводился карантин.

"В Хабаровском крае продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с выявлением африканской чумы свиней. С 8 августа специалистами организовано изъятие и уничтожение свиней в районах, где выявлены очаги заболеваемости. В нескольких районах очаги удалось ликвидировать. Однако распространение заболеваемости затормозить не удалось. Так, на днях два новых очага специалисты выявили в Хабаровском районе", - говорится в сообщении.

Заболевание зарегистрировали в двух личных подсобных хозяйствах в селах Некрасовка и Казакевичево. Свиней в этих хозяйствах, а также на рядом расположенных фермах уничтожат. Люди получат компенсации за изъятых животных. Пока приняли 44 заявления. Первые выплаты поступят владельцам хозяйств к середине сентября.

В то же время в ряде поселений Хабаровского района, где ранее выявлялись очаги заболевания, карантин уже снят. Речь идет о селах Бычиха и Новотроицкое. На этих территориях разрешили заниматься разведением сельскохозяйственных животных за исключением свиней.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.