Из-за взрыва газа в Ереване обрушилось жилое здание

ЕРЕВАН, 26 августа. /ТАСС/. Жилое здание во вторник утром обрушилось в ереванском районе Канакер-Зейтун из-за взрыва в результате утечки газа. По предварительным данным, есть двое раненых, судьба одного из жильцов неизвестна, спасатели ведут поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В результате взрыва обвалились 12 квартир жилого здания. 19 жителей выбрались из-под обломков. Спасатели смогли вытащить двоих раненых, которые оставались под обломками. Судьба одного жителя пока неизвестна, ведутся спасательные работы", - заявил глава МЧС Феликс Цолакян.

Как позже сообщил Минздрав Армении, состояние одного из жителей обрушившегося здания тяжелое, он находится в больнице. Мэрия Еревана уже заявила, что все пострадавшие из-за взрыва будут обеспечены временным жильем.