Заседание по делу бывшего главы Удмуртии вновь перенесли, новая дата пока неизвестна

ИЖЕВСК, 26 августа. /ТАСС/. Заседание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, запланированное на 26 августа, вновь перенесли, на этот раз - из-за болезни адвоката, сообщили ТАСС в среду в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

"В связи с неявкой адвоката по состоянию здоровья судебные прения не состоялись", - сказала собеседница.

Решение о дате следующего заседания суд примет позднее.

Судебное следствие по делу бывшего главы Удмуртии завершилось 22 июля, в этот же день суд начал проводить прения сторон. Открыл их гособвинитель Дмитрий Походин, который запросил для Соловьева наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 280 млн рублей. После окончания выступления гособвинения заседание по делу несколько раз переносили по просьбе защиты. Свою позицию адвокат Соловьева начала озвучивать на заседании 24 августа, которое в итоге перенесли на 26 число из-за плохого самочувствия бывшего главы Удмуртии. Адвокат при этом также сообщила суду, что ее состояние ухудшилось.

Дело Соловьева

Соловьева задержали 4 апреля 2017 года, в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона в связи с утратой доверия. Соловьева доставили в Москву, до начала августа он находился в СИЗО, затем решением Басманного суда Москвы его перевели под домашний арест. Изначально он находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве, позднее его доставили в Удмуртию, где рассматривается дело.

Бывший глава республики обвиняется в двух эпизодах взяточничества на общую сумму более 140 млн рублей. По версии следствия, он получил эти деньги в 2014-2016 годах от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй в Удмуртии, обеспечив за это внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей. Список свидетелей по уголовному делу насчитывает 170 человек.

Следствие по делу завершили в декабре 2018 года, 9 января 2019 года Завьяловский районный суд Удмуртии начал рассмотрение дела по существу. Сообщалось, что экс-глава Удмуртии полностью признал вину и сотрудничал со следствием, но в январе 2019 года в ходе судебного процесса Соловьев отказался от признательных показаний.