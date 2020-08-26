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На Камчатке пограничники изъяли более 1,5 тонн незаконно добытой красной икры

Ориентировочная стоимость изъятого превышает 8 миллионов рублей

ТАСС, 26 августа. Пограничники изъяли из незаконного оборота более 1,5 тонн красной икры в Камчатском крае. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району в ходе рейдовых мероприятий выявлено и изъято более 1,5 тонн икры лососевых видов рыб, - сообщили в ЦОС. - Ориентировочная стоимость изъятого превышает 8 миллионов рублей".

В населенном пункте Усть-Большерецк Камчатского края пограничники обнаружили в нежилой постройке на территории одного из частных домовладений 70 кубоконтейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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РоссияКамчатский край
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