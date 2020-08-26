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Молния
Обновлено 

Взрыв произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве

В результате на трех этажах возник пожар
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© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Взрыв прогремел в среду в жилом доме на улице Кубинка в Москве, в результате на трех этажах дома возник пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди просят о помощи, добавил источник.

По его данным, пострадала женщина, 10 человек спасли. 

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. "По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в главке. 

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