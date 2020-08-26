Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве главы НК "Нобель ойл" Гуревича

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский городской суд изменил меру пресечения председателю совета директоров и президенту ООО "Нобель ойл" Григорию Гуревичу, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе апелляционной инстанции, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста вместо содержания в СИЗО.

"Постановление Басманного суда изменено. Мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Гуревича изменена на домашний арест сроком до 20 сентября", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд Москвы 30 июля арестовал Гуревича и еще одного фигуранта - бизнесмена Сергей Шаповалова. Ему также изменена мера пресечения на домашний арест.

Оба фигуранта дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Шаповалов в настоящее время не трудоустроен, но ранее он был генеральным директором компаний "Ютекс" и "Комстрой", которые до ликвидации предоставляли услуги по добыче нефти и газа.