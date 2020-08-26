Причиной взрыва в жилом доме в Москве могла стать неисправность газовой колонки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура подтвердила, что пожар на улице Кубинка в Москве произошел из-за взрыва газа. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры столицы.

"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедшего в жилом доме на улице Кубинка, - сказали в надзорном ведомстве. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования". Причины взрыва газа устанавливаются.

Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей дома, чье имущество пострадало в результате взрыва. Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся зампрокурора Западного административного округа Дарима Петрова и и.о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по факту взрыва проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее о том, что взрыв мог произойти из-за неисправности газовой колонки сообщил источник в экстренных службах. "По предварительным данным, неисправность газовой колонки могла стать причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.

Взрыв в доме 4 на улице Кубинка на западе Москвы произошел в среду утром. После него начался пожар, охвативший квартиры с третьего по пятый этажи. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Причиной взрыва могла стать неисправность газовой колонки. По данным источника, пострадали пять человек, спасены 16 человек.