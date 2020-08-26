В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность и продлили запрет посещать леса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на территории западных районов Крыма с 27 по 29 августа. Запрет на посещение лесов полуострова продлен на 21 календарный день, сообщается в среду на сайте регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 26 августа: "27-29 августа в западных районах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот период запретили разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы на придомовых территориях частных жилых домов, садоводческих и огороднических товариществ.

Также сообщается, что решение о продлении запрета на посещение лесов приняло Министерство экологии и природных ресурсов республики. "Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей Республики Крым, в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических (погодных) условий) и наличием возгораний на сопредельной территории с лесным фондом, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, воздержаться от посещения лесных массивов", - сообщается на сайте.

По данным управления МЧС по Крыму, за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 24 пожара, из них 5 в жилом секторе, а также 19 возгораний сухой растительности и мусора. Всего с начала года ликвидировали 2 863 пожара, из них из них 1 936 - пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Крымские власти с 30 марта ввели запрет на посещение лесов. С 10 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим. Чрезвычайную пожароопасность в Крыму объявили с 12 по 14 августа.