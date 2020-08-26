Пожар в жилом доме на улице Кубинка в Москве ликвидировали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв, ликвидирован. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 10:36 мск пожар на улице Кубинка ликвидирован, на пожаре спасены 16 человек", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 55 кв. метров. "Площадь пожара на улице Кубинка, дом 4 составила 55 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Утром в среду в доме 4 по улице Кубинка произошел взрыв. После него начался пожар, охвативший квартиры с третьего по пятый этажи. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В результате взрыва пострадали пять человек, их осматривают медики.

По данным из открытых источников, дом, в котором произошел взрыв, кирпичный, пятиэтажный, с тремя подъездами.