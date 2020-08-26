{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калуге суд приговорил задержанного сторонника ИГ к восьми годам лишения свободы

Три года мужчина будет отбывать в тюрьме и пять лет в исправительной колонии строгого режима

ТАСС, 26 августа. Второй Западный окружной военный суд признал задержанного в Калужской области сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в содействии террористической деятельности, приговорив к восьми годам лишения свободы, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

"В отношении иностранца следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Обвиняемый признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы, из которых три года с отбыванием в тюрьме и пять лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По информации пресс-службы ведомства, осужденный приехал в Калужскую область из-за рубежа, занимался материальным обеспечением деятельности участников ИГ на территории Сирии.

Теги
РоссияКалужская область
В Петербурге две женщины пострадали в ДТП с участием автобуса и двух легковых машин
Авария произошла на перекрестке Хошимина и Выборгского шоссе
Читать полностью