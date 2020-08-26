В Калуге суд приговорил задержанного сторонника ИГ к восьми годам лишения свободы

ТАСС, 26 августа. Второй Западный окружной военный суд признал задержанного в Калужской области сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в содействии террористической деятельности, приговорив к восьми годам лишения свободы, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

"В отношении иностранца следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Обвиняемый признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы, из которых три года с отбыванием в тюрьме и пять лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По информации пресс-службы ведомства, осужденный приехал в Калужскую область из-за рубежа, занимался материальным обеспечением деятельности участников ИГ на территории Сирии.