СК завершил следствие по факту инцидента с самолетом в Сочи в 2018 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Завершено следствие по делу в отношении командира самолета, выкатившегося в реку при посадке в Сочи в 2018 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, он обвиняется в нарушении правил безопасности.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Алексея Шнырева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - сообщили в СК, добавив, что дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Ущерб собственнику самолета составил порядка 615 млн рублей, эксплуатанту воздушного судна - около 265 млн рублей, аэропорту Сочи - более 1,2 млн рублей.

Прибывший в Сочи в ночь на 1 сентября 2018 года из Москвы самолет авиакомпании "ЮТэйр" скатился со взлетно-посадочной полосы (ВПП) в реку, в результате были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. Следствие считает, что Шнырев "проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолета, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и о фактическом нахождении воздушного судна в сдвиге ветра, запрещающие производить посадку". Пилот должен был уйти на второй круг.

Из-за этих нарушений посадка произошла на удалении 1 285 м от входного торца ВПП вместо установленных 600 метров. "Реверс двигателей Шныревым в нарушение требований эксплуатационной документации включен через 17 секунд после касания воздушного судна ВПП и на удалении примерно 2 690 метров от ее входного торца", - добавили в СК. Шнырев не смог остановить самолет в пределах ВПП, и он со скоростью около 140 км/ч выкатился за ее пределы на 140 метров, пробил ограждение аэродрома и остановился в русле реки Мзымта. В результате воздушное судно было разрушено, загорелось топливо, вытекавшее из поврежденного крыльевого бака левой консоли крыла.

В рамках уголовного дела проведена летная авиационно-техническая, комплексная фоноскопическая психолого-лингвистическая, взрывотехническая экспертизы. Проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также аэродромных служб аэропорта Сочи. Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов воздушного судна, подтверждающих версию следствия.

Отчет МАК

Ранее Межгосударственный авиационный комитет в итоговом отчете об авиапроисшествии назвал его причиной ошибку экипажа, в частности, игнорирование предупреждений бортовых систем. Также экипаж использовал автопилот при полете в этих условиях, что привело к разбалансированному положению самолета по скорости на момент перехода на ручное управление.

В отчете отмечается, что авиакомпания провела недостаточную профилактическую работу после предыдущих случаев несвоевременной реакции экипажей на сигнализацию о сдвиге ветра. Также экипаж недостаточно подготовлен к таким условиям посадки, что вызвало его повышенное психоэмоциональное состояние. Другой причиной стало неэффективное торможение в процессе пробега самолета из-за недостаточного сцепления между шасси и поверхностью ВПП. В свою очередь недостаточное сцепление могло быть вызвано значительным количеством воды на полосе.

На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате происшествия 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы, погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей. Авиакомпания заявляла, что выплатит компенсации, но часть пассажиров и юристы посчитали сумму недостаточной.