В Петербурге две женщины пострадали в ДТП с участием автобуса и двух легковых машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Две женщины пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми автомобилями в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.

ДТП с участием двух легковых машин и автобуса произошло на перекрестке Хошимина и Выборгского шоссе.

"Две женщины деблокированы из автомобиля, находятся в машине скорой медицинской помощи. В автобусе пассажиров не было, он следовал из автобусного парка", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы УГИБДД по региону, женщина, управляя автомобилем Renault Duster, совершила касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении и поворачивающим налево автобусом "Нефаз-397", следующим по своему маршруту с пассажирами, после чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Caddy. В результате водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, а ее пассажир получила травмы средней степени тяжести.

В автобусе находилось около 10 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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