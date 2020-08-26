Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе увеличилась до 65 га

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Пройденная огнем на территории заповедника "Утриш" в Анапе площадь достигла 65 га. Об этом сообщили ТАСС в дирекции заповедника в среду.

В понедельник в Анапе между двумя населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка. Во вторник пожар, площадь активного горения которого составила 3 га, перекинулся на территорию заповедника. Эвакуировали до 1 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, общая площадь, пройденная огнем в Анапе, по последним данным составила 126 га.

"Предварительно, около 65 га [пройдено огнем по территории заповедника]. По факту пожара будет уже проводиться мониторинг, обследоваться территория, сколько пострадало. Только потом мы сможем сказать точную цифру", - сказал собеседник агентства.