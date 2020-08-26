Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе увеличилась до 65 га

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Пройденная огнем на территории заповедника "Утриш" в Анапе площадь достигла 65 га. Об этом сообщили ТАСС в дирекции заповедника в среду.
В понедельник в Анапе между двумя населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка. Во вторник пожар, площадь активного горения которого составила 3 га, перекинулся на территорию заповедника. Эвакуировали до 1 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, общая площадь, пройденная огнем в Анапе, по последним данным составила 126 га.
"Предварительно, около 65 га [пройдено огнем по территории заповедника]. По факту пожара будет уже проводиться мониторинг, обследоваться территория, сколько пострадало. Только потом мы сможем сказать точную цифру", - сказал собеседник агентства.
Представитель заповедника уточнил, что в среду ситуация на месте пожара стабилизировалась. "Ветер повернулся. Благодаря подключению авиации и дополнительных ресурсов ситуация стабилизировалась и достигла переломной точки", - сказал собеседник ТАСС, добавив, что локализация пожара ожидается к концу дня.
В пресс-службе ГУ МЧС по краю уточнили, что площадь активного горения в настоящее время составляет 2 га. Сложность тушения для наземной группировки заключается в труднодоступности местности.
На территории региона с понедельника действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Один из них ликвидировали и два локализовали. Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории Краснодарского края привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 865 человек и 150 единиц техники. Привлекли пять воздушных судов МЧС России: самолет Ил-76, самолет-амфибия Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, которыми за утро вторника уже сброшено более 400 т воды. В 12 муниципалитетах края установили пятый класс пожароопасности.
По данным администрации города-курорта, пожар в районе заповедника "Утриш" в Анапе локализовали.
Это удалось сделать благодаря комплексной работе авиационной и наземной техники, всех спасательных формирований и других служб. На месте продолжают работать более 500 человек, 86 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, порядка 130 га", - говорится в сообщении администрации, размещенном в Instagram.
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Пожар на Утрише локализован! Это удалось сделать в 12:00 благодаря комплексной работе авиационной и наземной техники, всех спасательных формирований и других служб. На месте продолжают работать более 500 человек, 86 единиц техники. Сейчас все силы брошены на окончательную ликвидацию. Общая площадь, пройденная огнем, порядка 130 га. Напомним, накануне на месте побывал губернатор Кубани @kondratyevvi. Он провёл заседание оперштаба, на котором были определены дальнейшие действия по ликвидации ЧС. #анапа #утриш
В новость были внесены изменения (12:46 мск) - добавлена информация о локализации пожара