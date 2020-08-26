Возгорание строительного мусора в Балашихе потушено

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар на открытой площадке в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе, где загорелся строительный мусор, полностью потушен. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:35 мск объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Автозаводской в районе дома 24, строение 1 поступила в 21:50 мск во вторник. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание мусора на открытой площадке и экскаватора на площади 130 кв. м. В 01:02 мск 26 августа пожарные локализовали возгорание на площади 500 кв. м, а в 02:21 мск - ликвидировали открытое горение.

Всего к тушению пожара привлекались 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 23 человека и семь единиц техники. Причины возникновения пожара уточняются.