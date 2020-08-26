Во Внуково задержали подозреваемого в нападении на совладельца сети "Додо Пицца"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково подозреваемого в нападении в Латвии на совладельца сети ресторанов быстрого питания, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как отметил источник в правоохранительных органах, речь идет о нападении на совладельца ресторанов "Додо Пицца" Владимире Горецком.

"Предварительно установлено, что осенью прошлого года злоумышленник совместно с соучастниками предложил предпринимателю поехать на деловую встречу с возможным инвестором в город Юрмала в Латвийской Республике. Приехав в назначенное место, подозреваемые распылили в лицо потерпевшему жидкость из баллончика и связали его. Угрожая применением насилия, они похитили его мобильный телефон и ноутбук, а также заставили бизнесмена перевести им денежные средства со своего банковского счета, после чего скрылись. Сумма материального ущерба превысила 4 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, после возвращения в Россию потерпевший обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора нападения в столичном аэропорту Внуково. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что задержанный неоднократно изменял свои персональные данные. По имеющейся информации, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных нападений на коммерсантов на территории европейских стран", - заключила Волк.