Экс-полковник Захарченко пожаловался, что ему отказываются делать операцию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко не оказывают медицинскую помощь в СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде Захарченко пожаловался на то, что ему не проводят необходимую по состоянию здоровья операцию. В свою очередь его адвокат пояснил, что Захарченко направили в медицинскую часть, но без обследования вернули обратно. "В настоящее время помощь ему не оказывали", - сказал он.

Захарченко месяц назад повторно этапировали в Москву для ознакомления с материалами нового уголовного дела.

В среду Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу защиты на решение Лефортовского суда, признавшего Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Жалоба была оставлена без удовлетворения.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода. По новому делу Захарченко предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Материалы дела насчитывают 57 томов.