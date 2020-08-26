Пожар на территории Новороссийского и Геленджикского лесничеств на Кубани потушили

ТАСС, 26 августа. Пожарные ликвидировали горение лесной подстилки на территории Новороссийского и Геленджикского лесничеств в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"В 11:45 объявлена ликвидация пожара на территории Новороссийского лесничества, а в 11:50 - на территории Геленджикского лесничества", - сказали в пресс-службе. В МЧС также подтвердили, что в 12:00 объявили локализацию пожара на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш.

На территории региона с понедельника действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Один из них ликвидировали и два локализовали. Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории Краснодарского края привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 865 человек и 150 единиц техники. Привлекли пять воздушных судов МЧС России: самолет Ил-76, самолет-амфибия Бе 200, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32.

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