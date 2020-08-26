Пострадавших при взрыве в доме на западе Москвы разместят в школах и гостиницах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пострадавших при взрыве и пожаре в доме на западе Москвы разместят сначала в школе, а после в гостиницах, сообщил журналистам глава управы Можайского района Рустем Шакиров.

"До вечера пострадавших разместят в школе, в дальнейшем тех, кому некуда поехать, уже по гостиницам. Всего за помощью обратились 13 человек, в том числе двое детей", - сказал он, отметив, что вся необходимая помощь предоставляется.

Утром в среду в доме 4 по улице Кубинка произошел взрыв. После него начался пожар. Огонь повредил несколько квартир с третьего по пятый этаж. Из одной квартиры взрывной волной выбросило во двор кухонную утварь и бытовую технику. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В настоящее время он потушен, площадь составила 55 кв. м. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, точная причина взрыва устанавливается. На данный момент повреждений газового оборудования не выявлено. На месте работают специалисты "Мосгаза". Прокуратура Москвы поставила на контроль соблюдение прав жителей дома, чье имущество пострадало в результате взрыва. СК по факту взрыва начал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Дом, в котором произошел взрыв, кирпичный, пятиэтажный, с тремя подъездами.