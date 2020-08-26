Прокуратура Башкирии обжалует приговор троим экс-полицейским по делу об изнасиловании

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Кировский суд Уфы получил кассационное представление прокуратуры Башкирии об обжаловании приговора троим экс-полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы, двоих из которых оправдали по решению Верховного суда республики. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам лишения свободы, Яромчука - к 6 годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей. Прокуратура просила ужесточить наказание, а также лишить подсудимых специальных званий. В июне 2020 года Верховный суд республики оправдал Галиева и Матвеева и снизил срок лишения свободы для Яромчука до 4 лет.

"В суд поступило кассационное представление от прокуратуры Республики Башкортостан, которым предлагается отменить апелляционный приговор Верховного суда и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в ином составе суда", - сообщили в суде, отвечая на вопрос об обжаловании приговора экс-полицейским прокуратурой.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Возбудили уголовное дело после изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигурантов дела уволили из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Полицейских арестовали 6 ноября 2018 года. В апреле 2019 года Яромчук по решению суда перевели под домашний арест, аналогичную меру пресечения в мае 2019-го избрали двум другим фигурантам дела. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, фигуранты не признали вину.