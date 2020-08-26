СК возбудил дело против жителя Ставрополья, взявшего дочь в заложники

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который захватил в заложники свою восьмимесячную дочь на Ставрополье, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

"Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении 28-летнего мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д", "з" ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, происшествие случилось 9 августа в станице Староизобильной. Мужчина после ссоры с гражданской супругой выгнал женщину на улицу. Оставшись в доме с восьмимесячной дочерью, он стал угрожать зарезать ребенка и себя, а за освобождение девочки требовал 70 тыс. рублей. Задержал мужчину начальник отдела полиции по Изобильненскому городскому округу Сергей Пернакий.

"Подойдя к окну, я обратил внимание, что оно было разбито - перед моим прибытием данный гражданин разбил топором окно. В ходе разговора гражданин никак не реагировал, вел себя неадекватно. Когда он повернулся спиной к окну, положив нож на стол, я проник в квартиру через оконный проем и произвел задержание мужчины", - сообщил Пернакий в видеокомментарии, опубликованном в среду на сайте МВД медиа.

Жизни ребенка в настоящее время ничто не угрожает. По данным следствия, захвативший ребенка в заложники ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Руководитель краевого следственного управления Игорь Иванов вручил благодарственное письмо Пернакию.