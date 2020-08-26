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Бывший вице-президент Русстройбанка предстанет перед судом за растрату 175 млн рублей

По версии следствия, вице-президент банка с бывшим председателем правления и другими соучастниками в течение 2015 года обеспечивал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Русстройбанка, обвиняемого в растрате 175 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента АО "Русстройбанк" и его знакомого. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мещанский районный суд Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Они обвиняются в растрате. По версии следствия, вице-президент банка с бывшим председателем правления и другими соучастниками в течение 2015 года обеспечивал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам. При этом данные организации реальной финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли.

Второй фигурант обеспечивал подписание фиктивных документов от лица коммерческих организаций, а также контролировал перечисление денег на подконтрольные счета. Банку причинен ущерб на сумму 175 млн рублей.

В отношении председателя правления банка уголовное дело выделено в отдельное производство. Он скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск.

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