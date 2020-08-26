Прокуратура в Подмосковье проверит соблюдение прав трудовых мигрантов из Индии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Подольске защитит права на отдых и зарплату 27 мигрантов из Индии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Подольске на швейном производстве работают 27 мигрантов из Индии. При этом работодатель нарушал условия оплаты труда и отдыха работников. Прокуратура начала проверку данной информации.

"Проведение проверки на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства поручено Подольской городской прокуратуре Московской области. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль", - сказали в надзорном ведомстве.