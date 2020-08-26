В Подмосковье "заминировали" аэропорт Жуковский и несколько самолетов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский и на борту нескольких самолетов, находящихся на стоянке. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Здание аэропорта Жуковский и несколько самолетов, находящихся на стоянке, "заминированы" неизвестными, приславшими сообщение по электронной почте", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Происшествие также не сказалось на графике прилетов и вылетов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.