Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Расследуется дело в отношении жены Анзора Псунокова по статье УК РФ "Мошенничество", она сейчас находится под домашним арестом. Дело расследует ГСУ ГУ МВД по Москве, я являюсь свидетелем в этом деле. Сам Псуноков заявил вчера следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 млн рублей, в кафе "Хинкальная", и поэтому меня необходимо сделать из свидетеля обвиняемым", - сказал он.

По словам Пашаева, телефонный биллинг показал, что его вообще в этом кафе не было. "Я считаю, что все это попытка оказать давление на меня в связи с делом Ефремова", - отметил адвокат.

Ранее представитель потерпевших Александр Добровинский заявил, что в отношении адвоката Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлении, однако это никак не связано с делом Ефремова.