Суд продлил домашний арест обвиняемому в растрате экс-губернатору Ивановской области

ТАСС, 26 августа. Басманный суд Москвы продлил до 30 ноября домашний арест бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову, обвиняемому в растрате порядка 700 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила его адвокат Анна Коткова.

"Сегодня суд Москвы продлил Павлу Алексеевичу [Конькову] на три месяца, до 30 ноября, домашний арест с сохранением ранее наложенных судом запретов. За это время мы будем продолжать знакомиться с материалами дела", - сказала собеседница.

Она уточнила, что ранее сторона защиты просила суд разрешить Конькову, страдающему хроническим диабетом тяжелой формы и болезнью сердца, прогулки не только на приусадебном участке, но и за его пределами, а также получать амбулаторную помощь в Ивановской областной больнице. Кроме того, адвокаты обращались за разрешением о посещении экс-губернатора священнослужителем. Все эти просьбы суд отклонил.

Конькова задержали 31 мая 2019 года в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции. Ему предъявили обвинение по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере. На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО. В марте этого года суд изменил меру пресечения на домашний арест без возможности пользоваться телефоном, интернетом и прогулок по собственному приусадебному участку. В конце апреля Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-губернатору до 30 августа.