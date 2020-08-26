Ивана Сафронова перевели в другую камеру СИЗО "Лефортово"

"Мы посетили Ивана Сафронова. Самая главная новость, что Ваню переселили в другую камеру, у него теперь есть новый сосед - неконфликтный мужчина в возрасте около 50 лет. У Ивана с ним нормальные отношения, они вместе занимаются с ним спортом", - сказала она.

Предыдущий сокамерник Сафронова, обвиняемый в терроризме, был ранее помещен в карцер за драку, что вызывало беспокойство у правозащитников, когда бывший журналист был помещен с ним в одну камеру.

Бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. 7 июля он был задержан и арестован по обвинению в государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, его завербовали в 2012 году, а в 2017 году он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке. В материалах следствия указывалось, что Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.