В Подмосковье "заминированы" все роддомы, аэропорты, ТЦ, гипермаркеты и суды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение поступило в полицию от неизвестного о том, что на территории Московской области "заминированы" все роддомы, аэропорты, больницы, станции скорой помощи, онкологические центры, торговые центры, гипермаркеты и здания судов. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В дежурную часть подмосковного ГУ МВД России поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что на территории области взрывные устройства заложены во всех роддомах, аэропортах, больницах, станциях скорой помощи, онкологических центрах, ТЦ, гипермаркетах и зданиях судов", - сказал собеседник агентства, добавив, что на места выехали специалисты и кинологи.

Кроме того, по данным источника, в среду поступила информация о заложенных взрывных устройствах в порядка 50 объектов на территории Москвы. Как отметил собеседник ТАСС, информация об эвакуации не поступала.

Ранее в среду источник ТАСС в экстренных службах сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский и на борту нескольких самолетов, находящихся на стоянке. Он уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Происшествие также не сказалось на графике прилетов и вылетов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.