В Россию с Кипра экстрадировали подозреваемого в мошенничестве россиянина

НИКОСИЯ, 26 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Гражданин РФ, подозреваемый в мошенничестве, был экстрадирован в среду в Россию из Республики Кипр вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе российского посольства в Никосии.

"При содействии представителя российского МВД на Кипре состоялась экстрадиция гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и скрывавшегося от органов суда и следствия", - информировала представитель пресс-службы, добавив, что указанная часть упомянутой статьи УК РФ касается "причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием". Имя подозреваемого при этом не уточняется.