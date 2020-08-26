В Ингушетии нейтрализован боевик, открывший огонь по силовикам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бандит открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и подорвал самодельное взрывное устройство при задержании в Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО), он был нейтрализован.

Об этом сообщили ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Органы безопасности обнаружили вооруженного злоумышленника в среду в лесу вблизи села Али-Юрт, работая по режиму КТО в Назрановском районе Ингушетии.

"В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка", - сообщили в НАК, добавив, что на месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Органы безопасности проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

За последнюю неделю в Ингушетии проводится уже третья спецоперация. 18 августа в Сунженском районе были нейтрализованы два боевика, причастные к нападениям на сотрудников правоохранительных органов. 23 августа двое спецназовцев были ранены в ходе КТО в селе Троицкое. Тогда были нейтрализованы трое боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". У всех боевиков обнаружено оружие и СВУ.