СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Вертолет совершил аварийную посадку в районе Красной Поляны в Сочи, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в среду в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России по городу Сочи.

"В горах в районе Красной Поляны произошла аварийная посадка вертолета. Есть пострадавшие", - сказали в отряде.

В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ уточнили, что пострадали два человека.

"26 августа 2020 года поступило сообщение о том, что в районе хребта Аибга МО г-к. Сочи совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту четыре человека (один пилот, три пассажира), двое из которых пострадали. К месту происшествия выдвинулся вертолет Южного АСЦ МЧС России для эвакуации пострадавших, дальнейшая информация уточняется", - сказали в МЧС.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В новость внесены изменения (16:10 мск) - добавлена информация о пострадавших.